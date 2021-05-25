2021- Karneler ne zaman verilecek? (Karneler yüz yüze verilecek mi?)

Corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildi.  Yaz tatilinin yaklaşması ile beraber veliler ve öğretmenler, 'Bu sene karne verilecek mi?' ,  'Karneler ne zaman verilecek? ' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki karneler bu yıl verilecek mi?

ntv.com.tr 25.05.2021 - 11:44

2021- Karneler ne zaman verilecek? (Karneler yüz yüze verilecek mi?)

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2. yarıyılın bitmesine az bir zaman kala karneler ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı programda karnelerin yüz yüze verilebileceğini dile getirmişti ancak henüz konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak. Karneler 2 Temmuz’da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek."

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok" diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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