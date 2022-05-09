2022 LGS ne zaman yapılacak? (LGS giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?)

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan tarihleri arasında alındı.

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğunun bulunmadığının altını çizen Özer, "Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek" ifadesini kullandı.



SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK



Milli Eğitm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildiren Özer, "Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak" bilgisini paylaştı.



Mahmut Özer, Bakanlık olarak özel eğitim öğrencileriyle ilgili pek çok yeni çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için 'sesli betimleme' ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise 'işaret dili' ile düzenleyerek erişime sunduk."



LGS GİRİŞ BELGELERİ 27 MAYIS'TA YAYINLANACAK



Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri, bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.



Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.



Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.



Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

