2022 MSÜ geç başvuruları başladı (MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2022-MSÜ geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor.

13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için 2022 MSÜ geç başvuru ekranı öğrencilerin erişimine açıldı.

2022 MSÜ GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Bugün (22 Şubat 2022) saat 10.00'da başlayan başvurular, saat 23:59'da sona erecek.

2022 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



2022 MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 MSÜ geç başvuru ücreti 195 TL olarak belirlendi. Ödemeler kurumun kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapılacak.

MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?



MSÜ sınavı, 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14'ünde erişime açılacak.

