2023 KPSS atama en düşük ve en yüksek puanları açıklandı mı? İşte 2023 KPSS yerleştirme taban puanlarında son durum

6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebiliyor. İşte, 2023 KPSS atama en düşük ve en yüksek puanları...
TABAN PUANLARI AÇIKLANDI
2023/1 tavan ve taban puanları ÖSYM tarafından ilan edildi.
KPSS Lisans bölümlerinden 68 bine yakın aday başvuru yaparken yerleştirilen aday sayısı ise 997 oldu.
Ön lisans bölümlerine ise 55 bin aday tercihde bulunurken 728 aday memur olarak atandı.
KPSS 2023/1 ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS 2023/1 ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS 2023/1 LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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