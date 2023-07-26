2023 KPSS atama en düşük ve en yüksek puanları açıklandı mı? İşte 2023 KPSS yerleştirme taban puanlarında son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2023/1 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Lisans, önlisans ve ortaöğretim türünde tercih yapan toplam 134 bin 800 adaydan 1815'i çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi. Şimdi ise atamalardaki en düşük ve yüksek puanlar merak konusu oldu. Peki, 2023 KPSS atama en düşük ve en yüksek puanları açıklandı mı?

2023 KPSS atama en düşük ve en yüksek puanları açıklandı mı? İşte 2023 KPSS yerleştirme taban puanlarında son durum

6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan -2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren 'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebiliyor. İşte, 2023 KPSS atama en düşük ve en yüksek puanları...

TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

2023/1 tavan ve taban puanları ÖSYM tarafından ilan edildi.

KPSS Lisans bölümlerinden 68 bine yakın aday başvuru yaparken yerleştirilen aday sayısı ise 997 oldu.

Ön lisans bölümlerine ise 55 bin aday tercihde bulunurken 728 aday memur olarak atandı.

KPSS 2023/1 ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2023/1 ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2023/1 LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...