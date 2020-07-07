ABD'den yabancı öğrencilere sınırdışı kararı

ABD'de bir çok eğitim kurumu corona virüs nedeniyle yeni dönemde dersleri internet üzerinden çevrimiçi verme kararı alıyor.

Ancak ABD yönetimi bu noktada yabancı öğrencileri zora sokacak bir karar aldı.

ABD'de, güz dönemi derslerinin tamamını internet üzerinden verecek üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrenciler, ülkeyi terk etmek zorunda kalacak.



ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama Müdürlüğünün kararına göre yabancı öğrenciler, öğrenim gördükleri üniversitenin bölümleri sadece online öğrenime geçerse ABD’yi terk etmek zorunda.



Karar F-1 ve M-1 vize ile ABD'de bulunup, sonbahar döneminde sadece online eğitim yapacak öğrencileri kapsıyor.



ABD’de kalmak isteyen öğrencilerin ise yüz yüze eğitim veren üniversitelere geçiş yapması şart. Aksi halde ise öğrencilerin vizeleri iptal edilecek, ülkeyi terk etmemeleri halinde ise sınır dışı edilecekler.



Yabancı öğrencilerin, üniversiteleri ile iletişime geçmeleri tavsiye edilirken, üniversitelerin ise online ve yüz yüze eğitimle ilgili planlarını açıklamaları bekleniyor.