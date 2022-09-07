Ailelere eğitim yardımı geliyor

Kapsamı genişletilen sosyal yardım paketinde, eğitim hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak. Böylece okula giden çocuklar için sağlanan kitap ve okul araç gereci yardımlarına nakit yardım da eklenecek.

Haberler - NTV Haber 07.09.2022 - 13:23

Ailelere eğitim yardımı geliyor

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SON DAKİKA HABERİ: Yeni sosyal yardım paketi geliyor

SON DAKİKA HABERİ: Yeni sosyal yardım paketi geliyor

Hükümet sosyal yardım paketlerinin kapsamını genişletti. Yeni sosyal yardım kalemleri de uygulamaya girecek.

Bu kapsamda ilk olarak eğitim hayatı devam eden çocuklar için ailelere nakit yardım yapılması planlanıyor. Sosyal destek paketinde hem mevcut uygulamaların geliştirilmesi hem de yeni sosyal destek uygulamalarının eklenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, enerji destekleri artacak. Desteklerden yararlanan nüfus sayısı da artacak. Destek miktarı da yükselecek.

Çocuklara eğitim yardımı yapılacak. hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak. Böylece okula giden çocuklar için sağlanan kitap ve okul araç gereci yardımlarına nakit yardım da eklenecek. Aile destek yardımı da genişletilecek, rakamları artacak.

AYRINTILAR KABİNE SONRASINDA

Sosyal yardım paketinin ayrıntıları ekim ayındaki Kabine Toplantı'sında açıklanacak.

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