ALES iptal mi oldu? (ALES ne zaman yapılacak?)

ÖSYM takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, (ALES) 2 Mayıs'ta yapılacaktı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan "Tam Kapanma" kararıyla yüz yüze eğitim ve tüm sınavlar ertelendi.

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği tam kapanma genelgesinde, "ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf olacak" denildi.

SINAV 10.15'TE BAŞLIYOR



ALES/1 2021 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor.