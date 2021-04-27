ALES iptal mi oldu? (ALES ne zaman yapılacak?)

Kabine Toplantısı'nın ardından alınan tam kapanma kararına göre yüz yüze eğitime ara verildi ve okullarda tüm sınavlar ertelendi. Kararın ardından "ALES ertelendi mi?" sorusu akıllara geldi. ALES ertelenmedi, genelgeye göre ÖSYM sınavlarına katılanlar kısıtlamalardan muaf olacak.

27.04.2021 - 11:13

ALES iptal mi oldu? (ALES ne zaman yapılacak?)

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İçişleri genelge yayımladı: Tam kapanma nasıl olacak?

İçişleri genelge yayımladı: Tam kapanma nasıl olacak?

ÖSYM takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, (ALES) 2 Mayıs'ta yapılacaktı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan "Tam Kapanma" kararıyla yüz yüze eğitim ve tüm sınavlar ertelendi. 

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği tam kapanma genelgesinde, "ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf olacak" denildi. 

SINAV 10.15'TE BAŞLIYOR

ALES/1 2021 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor.

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