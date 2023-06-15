AÖF final sınavı sonuçları 2023: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanan AÖF bahar dönemi final sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınavı sonuçları 2023: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 bahar dönemi final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 11 Haziran'da girdikleri AÖF final sınavlarının ardından, için duyuru yapılmasını bekliyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor. AÖF sınavlarının 11 Haziran'da tamamlanması ardından sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

Buna göre; AÖF final sınavı sonuçlarının, sınavdan 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

AÖF final sınavı sonuçları 2023: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF final sınavı sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...