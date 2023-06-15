AÖF final sınavı sonuçları 2023: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 11 Haziran'da girdikleri AÖF final sınavlarının ardından, sınav sonuçları için duyuru yapılmasını bekliyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor. AÖF sınavlarının 11 Haziran'da tamamlanması ardından sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.



Buna göre; AÖF final sınavı sonuçlarının, sınavdan 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



AÖF final sınavı sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.



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