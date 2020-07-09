AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen 2020-AÖF bahar dönemi final sınavları 24 Haziran'da başlamıştı.

Online yapılan sınavlar dün itibariyle sona erdi.



AÖF sınavları corona virüs önlemleri kapsamında, online olarak yapılıyor. Başarı notu yüzde 75 olarak belirlenen AÖF final sınavlarının süresi 30 dakika olarak belirlendi.



AÖF ONLİNE FİNAL SINAVINA NASIL GİRİLİR?



2020-AÖF bahar dönemi sınavlarına girmek için www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapılıyor.



Giriş yapıldıktan sonra sayfaya sorumlu olunan derslerin sayfaları çıkıyor.



AÖF BAHAR DÖNEMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarının, daha önceki sınavlardaki gibi sınav bitiş tarihinden sonra bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.



AÖF 3 DERS SINAVI YAPILACAK MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi daha önce bu dönem üç ders sınavı yapılacağını ve yaz okulu olmayacağını açıklamıştı. Ancak AÖF'ün internet sitesinden dün yayınladığı son duyuruya göre bu karar değiştirilerek yaz okulu yapılmasına karar verildi.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF'ün yayınladığı duyuruya göre önümüzdeki günlerde 'Yaz Okulu' başvuru takvimi, fakültenin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Yaz okulu sınavlarının Eylül ayında yapılması planlanıyor. Yaz okulu sınavlarının şimdilik yüz yüze yapılacağı düşünülse de eğer pandemi şartları elvermezse yine online olarak yapılacağı belirtildi.

AÖF'ün sitesinde yayınladığı duyuru şöyle:

"Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,



Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.



Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.



“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.



Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz"

ARŞİV: VİRÜS ÖNLEMLERİ ALTINDA BÜYÜK SINAV