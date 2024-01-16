AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri)

AÖF final sınavları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, AÖF final sınavları için bekleyişe başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ise tarihler belli oldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?



AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Duyurusu yayınlandı ve sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖF güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.



AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI



Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Öğrenciler sınav giriş belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebiliyor.



AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?



Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.