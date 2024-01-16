AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları için tarih araştırmaları başladı. Güz dönemi final sınavlarına girecek olan açıköğretim öğrencileri son hazırlıklarını tamamlarken bir yandan da sınavın net tarihini merak ediyor. Peki, 2023-2024 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri)

final sınavları için geri sayım başladı. 2023-2024 öğretim yılı AÖF güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, AÖF final sınavları için bekleyişe başladı. tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ise tarihler belli oldu. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi , İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Duyurusu yayınlandı ve sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? (2023-2024 AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri) - 1

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Öğrenciler sınav giriş belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebiliyor.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

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