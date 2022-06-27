AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? (AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?)

AÖF Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

AÖF yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde yapılacak.

Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumlu olacak.

AÖF yaz okulu ücreti kayıt tarihinin son günü olan 1 Temmuz'da saat 22.30’a kadar yatırılması gerekiyor. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilecekler.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacak.

Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrencinin 2-3-4 Temmuz 2022 tarihlerinde sınav merkezi seçimini mutlaka yapması gerekiyor.

Yaz Okulu ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.