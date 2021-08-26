AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı (AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?)

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve ders seçme işlemleri 9 Ağustos günü sona erdi.

Başarısız derslerini ya da üstten alacakları dersleri yaz okulunda vermek isteyen binlerce AÖF öğrencileri yaz okulu sınavlarına yüz yüze katılım sağlayacaklar.

AÖF öğrencilerinin heyecanla bekledikleri 2021 AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

Anadolu Üniversitesi resmi sayfasında yapılan duyuruya göre yaz okulu sınav giriş belgesi aosogrenci.anadolu.edu.tr sitesinde erişime açıldı.

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI?

Öte yandan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 4 Eylül'de yapılması planlanan yaz okulu sınavının yüz yüze yapılacağını duyurdu.

YKS BARAJI DÜŞÜNCE SIRALAMA DEĞİŞECEK Mİ?

