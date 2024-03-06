AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

Açık Öğretim Lisesi üzerinden lise mezunu olmaya çalışan öğrenciler, yapılacak olan 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Lise sınav takvimine göre, AÖL 2 .dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek. AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR? AÖL sınav giriş belgelerinin 10 Mart 2024 tarihine kadar paylaşılması bekleniyor.



Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.