AÖL sınav sonucu nasıl öğrenilir? AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL), öğrencileri 25-26 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan ikinci dönem sınavı sonuçlarını bekliyor.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA

MEB'in takvimine göre 17 Ağustos'ta açıklanması beklenen sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.



Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak.



Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri ise 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.



2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.



2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.