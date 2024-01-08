AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçlarında son durum

illi Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sonuçları için tarih verdi.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Belirlenen takvim doğrultusunda Açıköğretim Lisesi Sınavı 24 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak.



Sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek.



Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.



