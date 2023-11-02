Ara tatil ne zaman başlayacak? (2023-2024 MEB okullarda ara tatil tarihleri)

2023-2024 ara tatil takvimi, milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hem yoğun ders temposundan uzaklaşmak hem de biraz dinlenmek isteyen öğrenciler, 9 gün olacak olan ara tatil için bekleyişe başladı. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?



İLK ARA TATİL TAKVİMİ



Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.



SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?



Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.



Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.



İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TAKVİMİ



İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.