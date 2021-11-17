ATA AÖF ara sınav giriş belgeleri yayımlandı (ATA AÖF sınavları hangi tarihte yapılacak?)

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınav tarihleri belli oldu. Binlerce açık öğretim fakültesi öğrencisinin merakla beklediği 2021 ATA AÖF ara sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı...

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 11:18 | Son Güncelleme : 17.11.2021 - 12:14

ATA AÖF ara sınav giriş belgeleri yayımlandı (ATA AÖF sınavları hangi tarihte yapılacak?)

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Atatürk Üniversitesi Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre ATA AÖF ara sınavları (vize) 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yüz yüze olarak gerçekleştirilecek sınavda öğrenciler ilk 7 üniteden sorumlu olacaklar.

ATA AÖF ARA SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

ATA AÖF sınav giriş belgelerini resmi internet sayfasında yayınladı. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu ve hangi derslerden sınav olunacağını öğrenebilecek.

Öğrenciler ara sınav giriş belgelerine https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden ulaşabilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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