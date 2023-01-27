ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı? 2023 takvimine göre sınav tarihi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi final sınavlarının ardından bütünleme sınavının tarihi gündeme geldi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı.

BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavları 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde üç oturumda yapılacak. Bütünleme Sınavına "FF, DD ve DC " notu alan ve final sınavına giremeyen (Devamsızlıktan ve Uygulamadan kalmamış) öğrenciler girebilecekler.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

Bütünleme sınavına ait sınav giriş belgelerinin oturumlar başlamadan bir hafta önce paylaşılması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve öğrenci şifresi ile öğrenilebilecek.

BAHAR DÖNEMİ SINAVLARININ TARİHİ



Bahar dönemi ara sınavları 8-9 Nisan, yarıyıl sonu sınavları 21-21 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.