ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı? 2023 takvimine göre sınav tarihi

Atatürk Üniversitesi AÖF bütünleme sınav tarihleri, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra bütünleme sınavının tarihi de Üniversite'nin resmi adresinden paylaşılan takvimle duyuruldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı? 2023 takvimine göre sınav tarihi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi final sınavlarının ardından bütünleme sınavının tarihi gündeme geldi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA güz dönemi akademik takvimi geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı.

BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavları 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde üç oturumda yapılacak. Bütünleme Sınavına "FF, DD ve DC " notu alan ve final sınavına giremeyen (Devamsızlıktan ve Uygulamadan kalmamış) öğrenciler girebilecekler. 

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı? 2023 takvimine göre sınav tarihi - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

Bütünleme sınavına ait sınav giriş belgelerinin oturumlar başlamadan bir hafta önce paylaşılması bekleniyor.  giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve öğrenci şifresi ile öğrenilebilecek.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Bütünleme sınavı yerleri açıklandı mı? 2023 takvimine göre sınav tarihi - 2

BAHAR DÖNEMİ SINAVLARININ TARİHİ

Bahar dönemi ara sınavları 8-9 Nisan, yarıyıl sonu sınavları 21-21 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

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