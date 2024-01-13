ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Gözler ATA AÖF sınav sonuçlarında

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ATA AÖF final sınav sonuç tarihi henüz belli olmadı. Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Final sına sonuçlarının ocak ayının haftasında ilan edilmesi bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.