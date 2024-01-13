ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Gözler ATA AÖF sınav sonuçlarında

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları 13 - 14 Ocak tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, soru-cevap duyurusunu bekliyor. Peki, ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak, sonuç tarihi belli oldu?

ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Gözler ATA AÖF sınav sonuçlarında

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları başladı. 13 Ocak 2024 tarihinde yapılan ilk oturumlar ardından gözler soru-cevapların yayımlanacağı tarihe çevrildi. 

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının, final sınavlarının tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor. 

ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Gözler ATA AÖF sınav sonuçlarında - 1

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınav sonuç tarihi henüz belli olmadı. Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Final sına sonuçlarının ocak ayının haftasında ilan edilmesi bekleniyor.  ATA AÖF https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

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