ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? Gözler ATA AÖF sınav sonuçlarında

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavları başladı. 13 Ocak 2024 tarihinde yapılan ilk oturumlar ardından gözler soru-cevapların yayımlanacağı tarihe çevrildi.
SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANIR?
ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının, final sınavlarının tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF final sınav sonuç tarihi henüz belli olmadı. Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Final sına sonuçlarının ocak ayının haftasında ilan edilmesi bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
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