Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesi kayıtları başladı (ATA AÖF harç ücretleri ne kadar?)

ntv.com.tr 31.08.2020 - 10:56
Atatürk Üniversitesi, açıköğretim fakültesi kayıtları 29 Ağustos'tan itibaren başladı. YKS ile açıköğretim programlarından birine yerleşen öğrenciler 6 Eylül'e kadar kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.
e-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, https://www.turkiye.gov.tr adresinde “e-hizmetler” bölümünde yer alan ve “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. e-Devlet üzerinden kaydını yaptıranlardan ilave herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
e-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini yatırabilirler. Bu işlemleri yapan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır.
ATA AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?
ATA AÖF harç miktarlarının lisans programları için Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, İşletme için 325 TL olarak belirledi ve Sosyal Hizmetler bölümü için ödenek ücretin 900 TL olduğunu duyurdu.
ATA AÖF sağlık dalında lisans tamamlama Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sağlık Yönetimi bölümleri için 714,5 TL Sosyal hizmetler için 914,5 lira olarak ödeneceği belirtildi. Diğer bölümlerin harç ücretleri şöyle:
Önlisans bölümleri için;
Acil Durum ve Afet Yönetimi 325 TL
Adalet 325 TL
Bankacılık ve Sigortacılık 325 TL
Bilgi Yönetimi 325 TL
Bilgisayar Programcılığı 325 TL
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 325 TL
Çağrı Merkezi Hizmetleri 325 TL
Çocuk Gelişimi 325 TL
Dış Ticaret 325 TL
Emlak ve Emlak Yönetimi 325 TL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL
İslami İlimler (İlahiyat) 325 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 325 TL
İşletme Yönetimi 325 TL
Lojistik 325 TL
Özel Güvenlik ve Koruma 325 TL
Reklamcılık 325 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 325 TL
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 325 TL
Sosyal Hizmetler 325 TL
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 325 TL
Turizm ve Otel İşletmeciliği 325 TL
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 325 TL
Yerel Yönetimler 325 TL
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 325 TL
Laborant ve Veteriner Sağlık 325 TL
Radyo ve Televizyon Programcılığı 325 TL
Yeni Medya ve Gazetecilik 325 TL
Spor Yöneticiliği 325 TL
Lisans bölümleri için;
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL
İşletme 325 TL
Sosyoloji 325 TL
Kamu Yönetimi 325 TL
Reklamcılık 325 TL
Sağlık Yönetimi 325 TL
Sosyal Hizmet 900 TL
Çocuk Gelişimi 900 TL
Grafik Sanatlar 500 TL
Rekreasyon 325 TL
Egzersiz ve Spor Bilimleri 325 TL
Tekstil ve Moda Tasarımı 900 TL
Tarih 325 TL
ATA AÖF KAYIT ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?
Adaylar harç ücretlerini T.C kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank yada Ziraat Bankası şubeleri veya internet bankacılığı üzerinden yatırabilecekler.