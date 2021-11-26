Bakan Koca: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili reform niteliğinde düzenlemeler gündemde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sağlık çalışanlarının, özellikle hekimlerin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini çok önemsediklerini belirten Koca, "Komisyona bir torba yasa geleceğini vekillerimizden öğrenmiş bulunuyoruz. Bakanlık olarak çalışanlarımızın özlük haklarıyla ilgili taleplerimizi ilettik, bu konuya en az bizler kadar önem verdiğinizi biliyor ve görüşmeler sırasında kıymetli desteklerinizi bekliyoruz. Öneri anlamında, özellikle sabit ek ücretin artırılarak genel bütçeye aktarılması, mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak yeniden getirilmesi, emeklilikte de önemli oranda bir düzenleme yapılması" diye konuştu.



Daha önce bir ek gösterge düzenlemesinin yapıldığını ama çalışanlar için geçerli olmadığını anımsatan Koca, "O noktada da bir düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyiz ve en az hakim arkadaşlarımız kadar bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.



TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI İLE İLGİLİ REFORM NİTELİĞİNDE DÜZENLEMELER GÜNDEMDE



Sağlık Bakanı Koca, asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimiyle ilgili sorunların da bulunduğunu dile getirerek, "Bu noktada reform niteliğinde bazı değişiklikler yapmak istiyoruz. Mart ayındaki sınavda da geçerli olmasına çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bunu netleştirmek istiyoruz. Özellikle uzmanlıkla ilgili bildiğiniz gibi 4. sınıftan itibaren tıp öğrencilerimiz dershaneye gider. 4, 5, 6'ncı sınıfta okulla pek ilişkisi olmaz demek istemiyorum ama genelde pratikte uygulama böyle" ifadelerini kullandı.

Bununla ilgili yeni planlamalara değinen Koca, "Soruların çekirdek müfredattan sorulması, dershanelerdeki küçük nüanslarla farklılığın oluşturulmasının önüne geçilmesi gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla çekirdek müfredattan soruların sorulması, lise başarı puanı gibi okul başarı puanının mutlak ilave edilmesi, özellikle görev süresinde beşinci, altıncı bölgelerde çalışma durumuna göre, yaptığı hizmet esas alınarak bir hizmet puanının ilave edilmesi gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Milletvekillerinin araya girmesi üzerine Bakan Koca, "Yani okulda verilen derslerden soruların sorulması, okulda bir şekilde ilginin daha yoğunlaşmasından bahsediyorum. Dershaneyi kapatmaktan bahsetmiyorum" açıklamasında bulundu.



"KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZ GEREKİYOR"



Fahrettin Koca, nitelikli kliniklerin sayısının artırılması, üniversitelerle birlikte var olan kliniklerin daha da nitelikli hale getirilmesiyle birçok alanda yaygın bir eğitimin planlanması gerektiğini söyledi.



Bu planlamaların ne anlama geldiğini en iyi tıp öğrencilerinin anlayacağının altını çizen Koca, şöyle devam etti:



"Şu anda özellikle öğrenciler TUS'ta 4-5 branş dışında tercih etmiyor. O 4-5 branşa giremediğini düşünen hekimler ise genellikle yurt dışını düşünüyor. Bizim köklü bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Hem mali durumunu hem emeklilik durumunu hem çalışma durumunu hem de uzmanlık sınavını revize etmemiz gerekiyor. Bunu da önümüzdeki sınava mutlak yetiştirmemiz gerekiyor. Yani çocuklarımız gelecekten umutlu olmalılar, istediği branşa girebilme imkanının zor olmadığına inanıyor olmalılar. Bununla birlikte asistanlık eğitimiyle nitelikli klinik sayılarının artırılmasıyla birlikte 36 saat çalışmayı da zaten biz istemiyoruz, insani bulmuyoruz. 24 saat çalışmayı da insani bulmuyorum. Hedef bana göre 16 saate doğru inmeli. Bunun bugünden yapamayabiliriz ama iki, üç yıl sonra bunun yapılabilirliğini şimdiden planlamamız gerektiği kanaatindeyim."



