Bugüne kadarki en iyi derecesini aldı! ODTÜ Türkiye'nin en başarılısı

Dünyaca tanınan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 2025 Dünya Üniversite Sıralaması'nı açıkladı.



Sıralamalarda 2021'de 601-650 aralığında, 2022'de 551-560 aralığında, 2023'te 501-510 aralığında ve geçen yıl 336. sırada yer alan ODTÜ, 2025 dünya üniversiteleri sıralamasında ise 285. sıraya yükselerek bugüne kadarki en iyi dereceyi elde etti.



Geçen yıl 2 bin 963 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada bu sene dünya genelinde önde gelen 5 bin 663 üniversite değerlendirildi ve 1503 üniversite listelendi.



2025 sonuçlarına göre ODTÜ, QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda listelenen üniversiteler arasında üst yüzde 18,96'lık başarı dilimde yer alarak tüm yılların en yüksek başarı seviyesine ulaştı.



Bunun yanında ODTÜ'nün "işveren tanınırlığı" boyutundaki sıralaması son 3 yılda 153 sıra yükselerek dünya genelinde 101. sıraya, "akademik tanınırlık" boyutundaki sıralaması ise 47 sıra yükselerek 286. sıraya yerleşti. ODTÜ bu yönüyle Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı.

ODTÜ BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK SEVİYEDE



ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, QS 2025 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin 285. sıraya yerleşerek yıllar boyunca devam eden yükselişini sürdürüp bugüne kadarki en üst seviyeye taşıma başarısından dolayı gurur duyduklarını belirtti.



Dünya sıralamalarını 6 farklı gösterge kullanarak gerçekleştiren QS sıralama sisteminin, 2022 sonunda yaptığı bir açıklama ile metodolojilerinde bazı değişiklikler yaptığını dile getiren Kök, QS'in üniversiteleri "akademik tanınırlık", "işveren tanınırlığı", "araştırmacı başına öğrenci sayısı", "araştırmacı başına atıf sayısı", "sürdürülebilirlik", "uluslararası araştırma ağı", "istihdam sonuçları" ile "uluslararası öğrenci" ve "araştırmacı oranları" olmak üzere 9 göstergeye göre değerlendirmeye başladığını aktardı.



Rektör Kök, bu yeni sisteme göre, bazı göstergelerin ağırlıklarının değiştirildiğini, araştırma ağı, istihdam sonuçları ve sürdürülebilirlikle ilgili bazı yeni göstergelerinde değerlendirme sürecine dahil edildiğini anlattı.

