Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? (2022 MEB İOKBS sınavı tarihi)

Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenecek olan bursluluk sınavı (İOKBS) bu hafta yapılacak. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte bursluluk sınavının yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Haberler - ntv.com.tr 02.09.2022 - 15:21

Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? (2022 MEB İOKBS sınavı tarihi)

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri için düzenlenen bursluluk sınavı giriş belgeleri, Milli Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenecek olan İOKBS (bursluluk sınavı), 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacak.

Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? (2022 MEB İOKBS sınavı tarihi) - 1

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

2022 bursluluk sınavı için öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler MEB tarafından yayımlandı.

Öğrenciler MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sınav giriş belgelerine erişim sağlayabiliyor.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

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