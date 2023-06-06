DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM DGS sınav tarihi)

2023 DGS sınavı için geri sayım başladı. 26 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde sona eren DGS başvurularının sona ermesinin ardından, başvurularını tamamlayan adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2023 DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2023 DGS sınav giriş yerleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.
DGS sınav yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgesinin ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden sınava 10 gün kala açıklanması bekleniyor.
2023 DGS NE ZAMAN?
İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.
ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.
Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.