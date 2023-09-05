DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 DGS tercih sonuçları tarihi)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Ağustos'ta başlatılan DGS tercihleri 5 Eylül'de sona erecek. DGS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 DGS tercih sonuçları tarihi)

2023 tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında tarafından tamamlanacak olan tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç duyurusuna çevrilecek. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları için net tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçları, tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanmıştı.

Buna göre; Bu yıl 5 Eylül'de tamamlanacak olan DGS tercih işlemlerinden kısa bir süre sonra DGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 DGS tercih sonuçları tarihi) - 1

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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