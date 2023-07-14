DGS'ye yarım milyon kişi girecek

57 BİNDEN FAZLA GÖREVLİ



Sınav için 1230 bina ve 21 bin 167 salon kullanılacağını aktaran Ersoy, emniyet görevlileri dahil 57 bin 608 kişinin sınavda görev yapacağı bilgisini paylaştı.



DGS'de sayısal ve sözelden oluşan yetenek testi uygulanacağını aktaran Ersoy, "Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır." açıklamasında bulundu.



BİR SAAT ÖNCE GELİN



Adayların sınavdan en az bir saat önce söz konusu binalarda hazır bulunmaları gerektiğini hatırlatan ÖSYM Başkanı Ersoy, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacağını söyledi. Ersoy ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin de ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulduğunu hatırlattı.



2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

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