Sabah oturumunda Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Reçber “Diplomatik Müzakere Hukuku”nu anlatırken, uluslararası uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra uluslararası örgütlerin mevzuatlarında yer alan düzenlemeleri örnek olaylar bağlamında aktardı.
Öğleden sonraki oturumda yer alan Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet GENÇ ise “BM Sistemi ve Güncel Gelişmeleri” anlattı. BM’nin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini aktaran Prof. Dr. Mehmet Genç, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan BM’nin bünyesinde olumlu özelliklerin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi’nin karar alma mekanizmasını işaret ederek bir dizi eksikliği barındırdığını söyledi.
Bursa Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Diplomasi Akademisi 2019 Yaz Seminerleri’nin bir sonraki hafta programında ise Doç. Dr. Sezgin KAYA ve Dr. Öğr. Üyesi Öner AKGÜL’ün katkıları ile uluslararası ilişkiler teorileriyle metodolojik yaklaşımlar ele alınacak.