e-Okul ile e-Karne nasıl görüntülenir? (e-Okul VBS’ye nasıl giriş yapılır?)

Okullarda yaz tatili için son ders zili 17 Haziran'da çalacak.



Yaklaşık 18 milyon öğrenci, Cuma günü karne alarak tatile girecek.

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?



E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.



Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.



Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.



E OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?



Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.



E-KARNE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?



e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.



Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.



Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.