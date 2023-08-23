e-YDS başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM), 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) için başvuru sürecinin başladığı bildirildi. 22 Ağustos'ta başlayan sürecin ne zaman biteceği adaylarca merak ediliyor. Peki, e-YDS başvuruları ne zaman bitecek?

e-YDS başvuruları ne zaman bitecek?

'den yapılan açıklamaya göre, e- 2023/10 İngilizce, 9 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e- uygulama binalarında düzenlenecek. Başvuru süreci ise kısa zaman içinde sonlanacak. İşte, 2023 e-YDS başvuruları hakkında bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, sınav başvurularını ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek. Başvuru süreci 31 Ağustos'ta sona erecek.

Sınava başvuru süreci, 22-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 22 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

SINAV KONTENJANI

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan;

Ankara’da 4200, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir.

Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

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