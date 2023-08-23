e-YDS başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2023/10 İngilizce, 9 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek. Başvuru süreci ise kısa zaman içinde sonlanacak. İşte, 2023 e-YDS başvuruları hakkında bilgiler...



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



Adaylar, sınav başvurularını ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek. Başvuru süreci 31 Ağustos'ta sona erecek.



Sınava başvuru süreci, 22-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 22 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.



SINAV KONTENJANI



Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan;



Ankara’da 4200, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir.



Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir.



Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

