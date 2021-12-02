Geleceğin hukuk teknolojileri Lexathon'da yarışacak

Hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin bir araya geleceği 'Hukukta Dijital Dönüşüm' konulu hackathon projesi olan 'Lexathon'da gençler, hukuk alanında geleceğin hukuk teknolojilerini geliştirmek için yarışacak.

Yenilikçi fikirlere kapı aralayacak programda, başta öğrenciler olmak üzere ekosistem paydaşlarının bir araya getirilmesi, hukuk teknolojileri alanında çalışmaların geliştirilmesi, öğrenciler için birlikte öğrenme ve geliştirme ortamının oluşturulması hedefleniyor.



Turkcell Hukuk ve Regülasyon Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Hukuk ve Regülasyon Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hukuk teknolojilerine yönelik yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması hedefiyle hukuk eksenli bir hackathon projesi başlattık.

Hukuk ve mühendislik fakültelerinde okuyan gençlerimize yenilikçi bir öğrenme deneyimi yaşatacak yarışma sonunda, başarılı olanlara Turkcell'de ve programa destek veren saygın hukuk bürolarında staj imkanı da sağlayarak hukuk teknolojilerini kariyere dönüştürüyoruz."

BAŞVURULAR 10 ARALIK'A KADAR SÜRECEK



Farklı temalarda eğitimlerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin konuşmaları ile konunun uzmanlarından mentorluk desteğine de yer verilecek olan Lexathon'da, hukuk ve teknolojiyi bir araya getirerek süreçlere yaratıcı çözümler bulunması amaçlanıyor.

15-28 Aralık'ta gerçekleştirilecek program sonunda eğitim ve seminerlerin en az yüzde 70'ine katılanlara Turkcell Akademi Dijital Sertifikası verilecek. Lexathon’u kazanan ilk 3 takımdaki öğrencilere ise para ödüllerinin yanı sıra staj imkanı da sağlanacak.

Üniversitelerin hukuk ve mühendislik fakültesi bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açık olan Lexathon için başvurular, 10 Aralık'a kadar 'https://kariyerim.turkcell.com.tr/lexathon' adresinden yapılabilecek.



Eğitim ve seminerlerin sonunda katılımcılar, bu temalarla ilişkilendirdikleri fikirleriyle Lexathon'da yarışacak. Katılımcılara ayrıca Turkcell'in ve programa destek veren hukuk bürolarının deneyimli çalışanları tarafından mentorluk desteği de sağlanacak.