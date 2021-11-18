Geleceğin Liderleri Eğitim Kampında

Geleceğin liderlerini bugünden hazırlayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yine önemli bir eğitim kampına imza attı. Seçimlerde büyük mücadele vererek t-MBA Liderlik Akademisi’nde yer almaya hak kazanan öğrenciler Eğitim Kampı’nda buluştu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Enis Eryaman ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Eğitim Direktörü Özgür Kapan’ın açılış konuşması ile başlayan kamp, duayen eğitmenlerin değerli paylaşımları ile devam etti.



15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşen t-MBA Liderlik Akademisi Eğitim Kampı’nın ilk gününde; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan “Öğrenmeyi Öğretmek; Dijital Çağda Kendimizi Nasıl Geliştirebiliriz” Co-founder & CEO Evreka Umutcan Duman Girişimcilik ve İnovasyon konulu sunumlarıyla öğrencilerle buluştu.



Proje yönetme ve takip etme süreçlerini deneyimleyerek öğrenen Liderlik Akademisi öğrencileri; Liderlik Akademisi Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel ile bir sene boyunca gerçekleştirecekleri proje ve kazanımlar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Betül Erok Şengel “iyi bir takım oyuncusu olmak” adlı sunumuyla öğrencilerle buluşurken bu yıl da öğrencileriyle birlikte eğitim kampını gerçekleştirmekten ve geleceğin liderlerini bugünden yetiştirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Üç gün süren sertifikalı eğitim kampında öğrenciler, alanında uzman akademisyenlerden dijitalleşme ve yönetim, finansal okuryazarlık, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, liderlik, girişimcilik, proje yönetimi, etik değerler, ekip yönetimi ve yapay zeka & dijitalleşme konularında eğitim gördüler. Öğrenciler, alanında uzman eğitmen ve akademisyenler tarafından verilen eğitimlerin sonunda katılım sertifikası aldı.



EĞİTİMLERLE DOLU 3 GÜN



Gün boyu süren eğitimlerde; Johnson Controls Türkiye ve Hazar Bölgesi Genel Müdürü Alp Yılmaz Hayatın Ritmi; GEF, SGP National Coordinator at UNDP Gökmen ARGUN Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik; Marmara Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Nergis Feride KAPLAN DÖNMEZ Finansal Okuryazarlık; Yıldız Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Hüseyin ÜVET Yapay Zeka & Dijitalleşme; İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU Dijitalleşme ve Yönetim; Marmara Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Cem Çağrı DÖNMEZ Proje Yönetimi konusunda eğitim verdi.



Eğitim Kampı, öğrencilerin sertifika alması ve Korn Ferry şirketinin Türkiye Başkanı Şerif Kaynar’ın vizyon konuşması ile tamamlandı.