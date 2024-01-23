Hakimlik savcılık sınav sonuçları açıklandı: 2024 Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sonuçları sorgulama

Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı sınavı sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23-24 Aralık tarihlerinde yapılan hakimlik ve savcılık sınavının sonuçları, resmi sonuç sorgulama adresi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, hakimlik savcılık sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Hakimlik savcılık sınav sonuçları açıklandı: 2024 Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sonuçları sorgulama

2024 hakimlik savcılık sınavı sonuçları, 23-24 Aralık tarihlerinde sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyordu. hakim ve savcı yardımcılığı alımı için tamamlanan sınav sonrasında sonuçlar üzerinden erişime açıldı. Peki, hakimlik savcılık sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

HAKİMLİK SAVCILIK SONUÇLARI AÇIKLANDI

23-24 Aralık 2023 tarihlerinde uygulanan 2023 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı-Avukat) ve 2023 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2023-İdari Yargı) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 14 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ocak 2024 tarihinde saat 13.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Hakimlik savcılık sınav sonuçları açıklandı: 2024 Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sonuçları sorgulama - 1

HAKİMLİK SAVCILIK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, değerlendirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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