Hentbol şampiyonu Doğa Koleji

Doğa Koleji, akademik başarılarının yanında, Türkiye ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde eden sporcu nesiller yetiştiriyor.

Bireysel sporlara ve takım sporlarına yönelen Doğa Koleji öğrencileri, Türkiye Liseler Arası Hentbol Şampiyonası finalinde üstün başarı gösterdi. Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü Genç Erkek Hentbol Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

Bu yıl genç kız ve genç erkek basketbolda, genç kız voleybolda Türkiye şampiyonu olan Doğa Koleji hentbolda da rakiplerine üstünlük sağladı. Finalde rakibi Mardin Kızıltepe Spor Lisesini 24-14 yenen Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü Hentbol Erkek Takımı Türkiye şampiyonu oldu.



Nitelikli bireyler yetiştirmek için sporun önemine değinen Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, “Bu yıl üst üste Türkiye Şampiyonlukları elde ettik. Öncelikle öğrencilerimizi tebrik eder, onların başarılarında emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ederiz.” dedi.



3 BRANŞTA 6 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU



Sporcu nesiller yetiştirme misyonuyla hareket eden Doğa Koleji, bireysel sporlarda ve takım sporlarında yerel, ulusal ve uluslararası başarılar elde ediyor.

Türkiye’de ve uluslararası arenada ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Doğa Koleji’nin, ISF (Dünya Okul Sporları Federasyonu) tarafından organize edilen okul spor faaliyetlerinde voleybol, hentbol ve basketbol olmak üzere 3 branşta 6 dünya şampiyonluğu bulunuyor.