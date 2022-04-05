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Hentbol şampiyonu Doğa Koleji

Türkiye’de ve dünyada ISF (Dünya Okul Sporları Federasyonu) tarafından organize edilen okul spor faaliyetlerinde 3 branşta 6 dünya şampiyonluğu bulunan tek okul olan Doğa Koleji, Türkiye Liseler Hentbol Şampiyonası finalinde de önemli bir başarıya imza attı. 29 Mart-02 Nisan 2022 tarihleri arasında Kastamonu’da düzenlenen Türkiye birinciliği müsabakalarında; Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü Genç Erkek Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Haberler 05.04.2022 - 09:58

Hentbol şampiyonu Doğa Koleji

Doğa Koleji, akademik başarılarının yanında, Türkiye ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde eden sporcu nesiller yetiştiriyor.

Bireysel sporlara ve takım sporlarına yönelen Doğa Koleji öğrencileri, Türkiye Liseler Arası Şampiyonası finalinde üstün başarı gösterdi. Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü Genç Erkek Hentbol Takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

Bu yıl genç kız ve  genç erkek basketbolda, genç kız voleybolda Türkiye şampiyonu olan Doğa Koleji hentbolda da rakiplerine üstünlük sağladı. Finalde rakibi Mardin Kızıltepe Spor Lisesini 24-14 yenen Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü Hentbol Erkek Takımı Türkiye şampiyonu oldu. 

Nitelikli bireyler yetiştirmek için sporun önemine değinen Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, “Bu yıl üst üste Türkiye Şampiyonlukları elde ettik. Öncelikle öğrencilerimizi tebrik eder, onların başarılarında emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ederiz.” dedi. 

3 BRANŞTA 6 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Sporcu nesiller yetiştirme misyonuyla hareket eden Doğa Koleji, bireysel sporlarda ve takım sporlarında yerel, ulusal ve uluslararası başarılar elde ediyor.

Türkiye’de ve uluslararası arenada ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Doğa Koleji’nin, ISF (Dünya Sporları Federasyonu) tarafından organize edilen okul spor faaliyetlerinde voleybol, hentbol ve basketbol olmak üzere 3 branşta 6 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

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