Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da kalan 7 köye de elektrik verildiğini açıkladı. Elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından ara verilen yüz yüze eğitimin uzaktan başladığı açıklandı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, il genelindeki okulların uzaktan eğitime başladığı belirtilerek, derslerin okulların ders programlarına göre devam edeceği aktarıldı.



Açıklamada, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi yapılacağı, pazartesi ve salı yapılamayan derslerin de yüz yüze eğitim başladığında telafi edileceği vurgulandı.



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