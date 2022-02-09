Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı

Yoğun kar nedeniyle eğitime 5 gün ara verilen Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitimin başladığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 19:25

Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı

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Bakan Dönmez: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi

Bakan Dönmez: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'da kalan 7 köye de elektrik verildiğini açıkladı. Elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından ara verilen yüz yüze eğitimin uzaktan başladığı açıklandı.

İl Milli Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, il genelindeki okulların uzaktan eğitime başladığı belirtilerek, derslerin okulların ders programlarına göre devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi yapılacağı, pazartesi ve salı yapılamayan derslerin de yüz yüze eğitim başladığında telafi edileceği vurgulandı.

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