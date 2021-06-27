İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden YKS 2021 değerlendirmesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 26 ve 27 Haziran tarihlerinde tamamlandı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi'nden (YDT) oluşan YKS maratonu sona erdi.

İyi bir üniversitede okumanın hayalini kuran milyonlarca aday, 2021 YKS'ye katılım sağladı.



Öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS'nin ilk oturumu olan TYT ile ilgili genel değerlendirmede bulunan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji YKS Komitesi, soruların günlük hayatla ilişkilendirilerek kurgulanmış olduğunu ve bağlamsal soruların ölçme değerlendirme temeline tamamen oturduğunu gözlemlediklerini belirtti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji YKS Komitesi, TYT sınav sorularının MEB'in kazanımlarına, testlerine ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde uygulanan deneme sınavlarının içerikleriyle uyumlu olduğunu dile getirdi.



AYT için ise yine öğrencilerden alınan bilgilere göre değerlendirmede bulunan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Sınav Komitesi şunları belirtti:

"AYT soruları daha çok bilgiyi ölçen analiz düzeyindeydi. Matematik ise son yılların en zor soru sorulan branşı oldu. TYT'de olduğu gibi AYT'de MEB'in kazanımlarına, testlerine ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde uygulanan deneme sınavlarının içerikleriyle uyumluydu."



"ÖNEMLİ OLAN SINAVIN SONUCU DEĞİL, SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNDE VERİLEN EMEKTİR"



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü, sınav sonrası öğrencilerin psikolojisi ile ilgili velilere önerilerde bulundu.

Rehberlik Bölümü, öğrencilerin sınav sonrasında duygu durumlarında dalgalanmalar yaşanabileceğini, bu durumun normal ve geçici bir süreç olduğunu belirtti. Ailelere çocuklarının sınavı nasıl geçmiş olursa olsun önemli olanın sınavın sonucu değil, sınava hazırlık sürecinde verdikleri emek olduğunu hissettirmenin önemi vurgulandı.



"TERCİH DÖNEMİ İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Rehberlik Bölümü, 4 Ağustos'ta açıklanacak olan sınav sonuçlarının ve temmuz ayı içerisinde yayımlanacak olan 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda açıklanacak olan esaslara göre tercih döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü, öğrencilere ve velilere öğrencilerin akademik gelişimi, ilgi, yetenek, becerileri ve kişilik özellikleri doğrultusunda kariyer hedeflerine yönelik bir tercih listesi oluşturmalarını ve öğrencilerin kendilerini en iyi tanıyan uzmanlar eşliğinde bu süreci geçirmelerini tavsiye etti.

Lise Rehberlik Bölümü, web sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda YKS sonuç belgesi ile tercih danışmanlığı için online başvuran tüm veli ve öğrencilere randevular oluşturularak bu süreçte destek olacaklarını belirtti.

