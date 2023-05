Kariyer basamakları sınavı ne zaman yapılacak? Öğretmenlik kariyer basamakları sınav takvimini Bakan Özer duyurdu

Şu anda uzman öğretmenliğe başvuru potansiyeli olan 91 bin 601 öğretmen bulunduğunu bildiren Özer, şunları söyledi: "Bu öğretmenlerimizin 10 bin 60'ı yüksek lisans yaptıkları için sınavdan muaf olacaklar. Başöğretmenliğe başvurma potansiyeli olan öğretmenimizin sayısı da 6 bin 986. Burada da 11 öğretmenimiz doktorasını yaptığı için sınavdan muaf olacak. Dolayısıyla yaklaşık 100 bin öğretmenimiz tekrar bu süreçlere tabi olacaklar. Tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum."



Uzman ve Başöğretmenlikle ilgili öğretmenlerin talepleri olduğunu belirten Özer, "İki tane çok ciddi talep vardı. Birincisi, uzman öğretmen olmak için on yıllık kıdem aranıyor şu andaki kanuni düzenlemede, bunun biraz daha düşürülmesi, beş yıla indirilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Yani uzman öğretmenler de artık on yıl beklemeden beş yıl içerisinde bu sürece tabi olacaklar. Bir de kıdem yılı 20 yıl ve üzerinde olan uzman öğretmen arkadaşlarımızın başöğretmen olmak için bekleme süresi olan on yılı kaldıracağız. Dolayısıyla meslekte yirmi yıl ve üzerinde olan öğretmenlerimizi uzman öğretmen olmuşsa geçen sene on yıl beklemeyecek, hemen başöğretmenliğe başvurabilecekler. Bununla ilgili kanuni hazırlıklarımızı zaten tamamdı. Aslında yaşadığımız o acı deprem sürecinden dolayı kesintiye uğradı. İnşallah yeni Meclis oluştuktan sonra hemen Meclis'e gönderilecek." açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NEDİR? Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı, kariyer basamakları eğitimini alan öğretmenlerin bu alanda aldıkları eğitimi ölçen bir mekanizmadır. Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.