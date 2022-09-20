KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman? (2022 KPSS ortaöğretim-lise geç başvuru tarihi)

KPSS ortaöğretim geç başvurusu, sınava girecek adaylar tarafından sorgulanıyor. 1-13 Eylül tarihleri arasında tamamlanan KPSS ortaöğretim başvurularının ardından, başvurularını yapamayan adaylar için ÖSYM tarafından son bir fırsat daha verilecek. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman?

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 13:18

KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman? (2022 KPSS ortaöğretim-lise geç başvuru tarihi)

İlişkili Haberler

KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuç takvimi)

KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuç takvimi)

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi)

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi)

KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihleri, ilk başvuru dönemini kaçıran adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS ortaöğretim başvuru takvimiyle birlikte, geç başvuru tarihleri belli oldu. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-KPSS Ortaöğretim geç başvuru takvimiyle birlikte, ilk başvurularını yapamayan adaylar başvuru yapabilecek.

Buna göre; KPSS ortaöğretim geç başvuruları 21-22 Eylül tarihlerinde alınacak. Başvurular 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak.

KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman? (2022 KPSS ortaöğretim-lise geç başvuru tarihi) - 1

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...