KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları başladı! KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? (2022 KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı ve başvuruları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan KPSS ön lisans başvuruları sonrasında KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri gündeme geldi.



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS takvimi sonrasında, KPSS ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihleri belli oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu sonrasında başvuru işlemleri başladı.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?



KPSS ortaöğretim başvuruları için tarih belli oldu. KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları bugün (1 Eylül) başladı. Başvurular, 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

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