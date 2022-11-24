KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında, KPSS-2022/2 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri için tarih belli oldu. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman?



KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.



ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.



Buna göre; KPSS tercih kılavuzu 21 Aralık'ta yayınlanacak. Tercih dönemi 28 Aralık tarihine kadar sürecek.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.



Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.