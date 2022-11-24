KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu)

KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanıyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, KPSS P1-P2 ve P3 puan türüne göre tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tercih tarihlerini merak ediyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu)

Kamu Personel Seçme Sınavı () tercihleri için bekleyiş sürüyor. tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında, KPSS-2022/2 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri için tarih belli oldu. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; KPSS tercih kılavuzu 21 Aralık'ta yayınlanacak. dönemi 28 Aralık tarihine kadar sürecek.

KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu) - 1

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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