KPSS SONUÇLARI: 2023 KPSS lisans sonuçları açıklandı... İşte ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sonuçlar belli oldu. ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2023-KPSS lisans oturumlarının sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden açıklandı. Memur adayları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilir. İşte, KPSS sonuç sorgula ekranı...

KPSS SONUÇLARI: 2023 KPSS lisans sonuçları açıklandı... İşte ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin () internet sitesinde yer alan duyuruda, geçtimiz günlerde uygulanan 2023- Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/ Bilimleri), 2023-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Bu yılın lisans KPSS oturumlarının ardından sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı.

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

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KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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