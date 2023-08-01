KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sonuçları)

2023 KPSS sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 23 Ağustos'ta yapılan KPSS lisans ve 29-30 Ağustos'ta yapılan alan bilgisi sınavlarının ardından sonuçların açıklanması beklenirken, bir yandan da gözler ÖABT sınavına çevrildi. Peki, 2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim sonrasında KPSS sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.



ÖABT SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2023 KPSS ÖABT sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK



2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.



BU YIL 2 MİLYON 200 BİN ADAY KPSS'YE BAŞVURDU



ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS'ye tüm oturumlar dahil 2 milyon 200 bin adayın başvurduğunu, 25 Ağustos'ta sınav sonuçlarını ilan edeceklerini söyledi.