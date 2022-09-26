KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? (2022 KYK beslenme yardımı ücreti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük 25 lira olan KYK beslenme yardımı ücretlerinin arttığını belirtti. Peki, KYK beslenme yardımı ne kadar oldu?



KYK BESLENME YARDIMI NE KADAR OLDU?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında KYK yurtlarında kalan öğrencilerin aldığı beslenme yardımı ücretlerini arttırdıklarını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Yükseköğrenim yurtlarımızda öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya, böylece aylık 1800 liraya yükseltiyoruz." ifadelerinde bulundu.



Buna göre; KYK beslenme yardımı günlük 25 liradan 60 liraya yükseldi. Toplam aylık beslenme yardımı miktarı 1800 lira oldu.