KYK burs başvurusu için geri sayım! KYK burs ve kredi başvurusu için gözler GSB'de! (2022 KYK burs başvuru ekranı)

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından merakla beklenen KYK burs başvuruları için bekleyiş sürüyor. 2022-2023 KYK burs ve kredi başvularının ne zaman, hangi gün erişime açılacağıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Başvurular için tarih verildi mi?



KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?



KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.



Başvuruların yine Kasım ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.



KYK BURSLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?



KYK burs başvurusu öncesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen başvuru şartları merak ediliyor. İşte KYK burslarından faydalanabilecek olan kişiler;



Ön lisans öğrencileri



Lisans öğrencileri,



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.



Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,



burstan yararlanabilmektedir.



Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK YURT SONUÇLARI BEKLENİYOR

KYK burs başvuru tarihlerinin açıklanması beklenirken diğer yandan da KYK yurt başvuru sonuçları öğrenciler tarafından bekleniyor. KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

KYK burs başvurularının, yurt sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlaması bekleniyor.