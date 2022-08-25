KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? (e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı)

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt hakkı kazanan adaylar büyük bir heyecanla KYK yurt başvurularını bekliyordu. KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları sonrasında erişime açıldı. Peki, KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden nasıl alınacak? Başvurular ne zamana kadar devam edecek?



KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



KYK yurt başvurularının erişime açılmasıyla birlikte, kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptıran öğrenciler yurt başvurularının nasıl yapılacağını merak etmeye başladı.



24 Ağustos'ta başlayan KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?



24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos saat 23.59'a kadar sürmeye devam edecek.

Başvuruları e-Devlet üzerinden yapacak olan öğrenciler, başvurular sona erene kadar bilgilerini e-Devlet üzerinden güncelleyebilecek.

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