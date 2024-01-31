LGS başvuru ve sınav takvimi 2024: LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2024 LGS başvuru ve sınav takvimi, lise eğitimlerini güzel ve donanımlı bir okulda almak isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Büyük bir heyecanla sene boyunca LGS sınavına hazırlanacak olan öğrenciler, bir yandan da başvuruları kaçırmamak için tarih bilgisi sorguluyor. Peki, 2024 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?
2024 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru tarihi henüz açıklanmadı. 2024 LGS başvuru takvimi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
2024 LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.
Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.
BAKAN TEKİN'DEN LGS TAKVİMİ AÇIKLAMASI
Bakan Tekin, AA muhabirine LGS merkezi sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çocukların, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.
Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:
"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."
Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.
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