Lise öğrencileri 19 spor dalından birini seçebilecek

Ayrıca öğrencilerin bu derste, Türk spor tarihinde başarılı olmuş sporcuları tanımaları, sportif etkinliklerde liderlik yapmaları, lidere uymaları ve iyi bir izleyici olmaları, seyrettiği veya katıldığı yarışmaları, sportif organizasyonları yorumlama alışkanlığı kazanmaları, bir gruba ait olmaları, grup içinde görev ve sorumluluk almaları, sportif etkinlikler yoluyla spor kültürü edinmeleri, spora özgü kuralları, bilgi ve becerileri uygulayabilmeleri ve bu becerileri yaşantıda olumlu olarak kullanabilmeleri hedefleniyor.



Öğrenciler, derslerde, dünyada ve Türkiye'de sporun tarihsel gelişimi hakkında da bilgi sahibi olacak.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKLER



Okul yönetimi tarafından öğretim yılı başında, sağlık merkezleri ile işbirliği yapılarak öğrencilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi önerilecek.



Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarında da uygun fiziksel etkinliklere ve sporlara katılmaları teşvik edilecek. Yetenekli öğrenciler spor kulüplerine yönlendirilecek.



Derslerde, centilmence oyun ve mücadele anlayışı geliştirilmesi sağlanacak.



Milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerler öğrencilere aktarılacak ve onların davranışlarına yansıması sağlanacak.