MEB Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı ne zaman?

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı, 24 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak. İşte, MEB Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı hakkında bilgiler...



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında yapılan sınav, Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğretim süreçleri boyunca kazandıkları okuma, dinleme, konuşma ve yazma dil becerilerinin ölçülmesi için gerçekleştirilen bir izleme sınavı olma özelliği taşıyor.



Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği (ALTE) tarafından belirlenen uluslararası standartlara göre gerçekleştirilen sınav, e-Sınav merkezlerinde öğrenci adına tanımlanmış bilgisayarlarda yapılıyor.



Bu kapsamda dört temel dil becerisi, farklı oturumlarda çoktan seçmeli sorular, açık uçlu sorular ve becerileri ölçen görevlerle değerlendiriliyor. Dinleme/izleme ve konuşma oturumları bu merkezlerde ortam seslerini geçirmeyen kulaklıklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.



Sınavla birlikte öğrencilerin dil becerilerine ilişkin yeterliklerinin sistematik olarak tespit edilmesi ve bunun neticesinde Türkçe öğretim müfredatına, öğretmen yeterliklerine ve ders materyallerine yönelik geri bildirim verilmesi planlanıyor.



İLK KEZ 2022'DE YAPILMIŞTI



İlki 2022 yılında yapılan Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı'nın bu seneki uygulaması, 24 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında örneklem olarak belirlenen 40 ilden 653 okul ve 10 bin 665 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek.



Öğrencilerin dil becerilerini edinme düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenebilmesi amacıyla sınavın ardından yönetici, öğretmen ve öğrenci anketleri uygulanacak. Sınavda yer alan açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları elektronik ortamda alan uzmanları tarafından puanlanacak.



Bu araştırmadan elde edilen sonuçların öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgular sunması hedefleniyor.



İki yıllık döngülerle uygulandığı için araştırmadan elde edilecek sonuçlar, önceki döngülerle karşılaştırmalı veriler sunacak.