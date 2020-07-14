MEB e-okul kayıt sorgulama işlemi nasıl yapılır? (MEB 2020-2021 eğitim takvimi)

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında önlem olarak, okullar Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.



OKUL KAYITLARI NASIL YAPILACAK?



2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Veliler, MEB’in http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

OKULA BAŞLAMA YAŞI SORGULAMA

Çocuğunuzun okula başlama yaşını sorgulamak için MEB’in “https://e-okul.meb.gov.tr/yasHesap.aspx” adresini kullanabilirsiniz.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıtları LGS sonuçlarının ardından yapılacak tercih döneminden sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, "Şartlar uygun olursa Bilim Kurulu'nun görüşleri dikkate alınarak" okulları 31 Ağustos'ta açmayı planladıklarını söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar kapılarını 31 Ağustos'ta telafi eğitimiyle açacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihlerinde yarıyıl tatili yapılacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 12-16 Nisan tarihlerinde yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021'de sona erecek.

ÖZEL OKULLARDA EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın telafi eğitimine ilişkin yayımladığı genelgeye göre, özel okullar istedikleri takdirde 15 Ağustos itibariyle, 3 haftadan az olmamak koşuluyla telafi eğitimine başlayabilecek.

MEB'DEN SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ