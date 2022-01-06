Meslek lisesi öğrenci yardımı ne kadar oldu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir törende Meslek liselerinde eğitim gören öğrencilere yapılan yardımın, asgari ücretle birlikte arttığını duyurdu.

Düzenlemeyle birlikte öğrencilerin almış olduğu asgari ücretin üçte birini devlet olarak üstlendiklerini söyleyen Bakan Özer, "Artık mesleki eğitim merkezlerine devam eden tüm öğrencilerin ücretleri, devlet tarafından karşılanacak. İşverenden tek beklediğimiz şey, çok daha nitelikli bir şekilde öğrencilerimizin eğitim almalarını sağlamaları ve mezun olduklarında da onları kendi işletmelerinde istihdam etmeleri" diye konuştu.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİ YARDIMI NE KADAR OLDU?

Yapılan yeni düzenleme ile 3 yılın sonunda kalfa olan öğrencilerin asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklarını da söyleyen Özer, "25 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle şu anda mesleki eğitim merkezindeki her öğrencimiz, yaklaşık 1400 lira aylık ücret alacak. Kalfalarımız da yaklaşık 2 bin 125 lira ücret almış olacaklar" dedi.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarası ile başvurularını gerçekleştirebilecekler.

