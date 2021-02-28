Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan '1 günlük erteleme' özrü

Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçiş 1 gün ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu durum için özür diledi.



İlkokulda tüm kademeler ile 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime 1 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.

Ancak, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara göre hareket edileceği için yüz yüze eğitimde 2. aşamaya geçişin 1 gün ertelendiği bildirildi.

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklamada bulunan Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim" dedi.

Önceliklerinin sağlık olduğunu da vurgulayan Milli Eğitim Bakanı, "Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini de kullandı.